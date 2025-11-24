Си Цзиньпин призвал поддерживать правильное направление развития отношений с США

Обе стороны должны поддерживать этот импульс, подчеркнул председатель КНР

Редакция сайта ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китай и США должны поддерживать правильное направление развития двусторонних отношений и открывать новое пространство для сотрудничества. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Взаимные достижения и общее процветание Китая и США являются видимыми и осязаемыми реальностями. Обе стороны должны поддерживать этот импульс, придерживаться правильного направления, придерживаться позиции равенства, уважения и взаимности, расширять перечень направлений сотрудничества, сокращать перечень вопросов и стремиться к более позитивному прогрессу, чтобы открыть новое пространство для сотрудничества в китайско-американских отношениях, а также принести пользу народам двух стран и всему миру", - сказал он.

По его словам, "факты еще раз показывают, что Китай и США объединяются ради двусторонней выгоды, а борьба наносит ущерб обеим сторонам". "Это здравый смысл, который неоднократно подтверждался практикой", - указал Си Цзиньпин.