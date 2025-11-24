В Киргизии заявили, что санкции могут подорвать финансовую устойчивость страны

Граждане-мигранты ежедневно перечисляют миллиарды рублей родственникам в Кыргызстане через Сбербанк и другие банки, подчеркнул руководитель пресс-службы администрации главы государства Дайырбек Орунбеков

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Санкции западных стран против киргизских банков и призывы разорвать связь с российскими банками могут подорвать финансовую устойчивость Киргизии. Об этом заявил руководитель пресс-службы администрации главы киргизского государства Дайырбек Орунбеков.

В частности, по словам Орунбекова, санкции против двух банков Киргизии были введены на основе обвинения в том, что они "якобы "сотрудничают со Сбербанком России и отмывают его средства". Он отметил, что эти обвинения "неверно отражают экономическую реальность".

"Сегодня в России работает порядка миллиона наших соотечественников-мигрантов, которые ежедневно перечисляют миллиарды рублей своим родственникам в Кыргызстане через Сбербанк и другие банки. Эти переводы на территории Кыргызстана конвертируются в сомы и выдаются получателям", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он добавил, что поступающие в страну рубли используются для оплаты импортируемых в Киргизию товаров из России. "Поступившие в страну рубли через круговорот платежей возвращаются в Россию, обеспечивая оплату поставок. Это обычный товарно-денежный оборот; такие потоки являются нормальным и необходимым элементом экономики Кыргызстана", - сказал Орунбеков.

В завершение он отметил, что обвинения якобы в "отмывании" средств не учитывают "экономическую логику и факты". "Подобные санкции и призывы разорвать связи с российскими банками рискуют подорвать финансовую устойчивость страны и напрямую навредить семьям мигрантов, которые зависят от переводов", - подытожил он.

Ранее в 19-й пакет санкций ЕС были включены два киргизских банка и две компании за якобы их причастность к обходу введенных против России санкций. После этого Киргизия призвала Евросоюз провести совместный аудит попавших под ограничения банков и компаний чтобы подтвердить их причастность к этому. Позднее глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявлял, что республика соблюдает санкционный режим и готова к продолжению диалога с ЕС по данной тематике.