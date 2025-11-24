Встреча Зеленского с Трампом на этой неделе не планируется

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе не планируется. Об этом украинскому изданию "Общественное" сообщили источники в Белом доме.

По информации издания, ранее поступала информация о запросе украинской стороны об организации встречи Трампа и Зеленского в Белом доме. Предполагалось, что она состоится до крайнего срока согласования условий мирного плана США, установленного Трампом на 27 ноября.

Корреспондентка телеканала CBS News Маргарет Бреннан со ссылкой на собственные источники сообщала, что американская администрация пока не назначила сроки для визита Владимира Зеленского.

По информации журнала The Economist, переговоры с участием госсекретаря США Марко Рубио и представителей киевских властей в Женеве 23 ноября прошли в более дружелюбной манере, чем встреча министра армии (сухопутных войск) США Дэниела Дрисколла с Зеленским 21 ноября в Киеве. Итогом переговоров, как утверждается, стал отказ Вашингтона от жесткого крайнего срока для достижения соглашения об урегулировании.

По данным газеты The Washington Post, американский план по урегулированию конфликта на Украине по итогам переговоров в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов, однако Вашингтон по-прежнему считает именно его основной для дальнейших переговоров.

24 ноября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, выступая в Стокгольме перед европейскими парламентариями, заявил об украинских красных линиях, "за которые никто не имеет права заходить". К ним он отнес отказ от территориальных уступок, сокращений численности ВСУ и ограничения на участие Украины в каких-либо союзах.