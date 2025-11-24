Эрдоган: Турция продолжит выступать за дипломатию по Украине и стамбульский процесс

Президент Турции отметил, что в течение недели встретился и с Владимиром Зеленским, и провел переговоры с Владимиром Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Burhan Ozbilici

АНКАРА, 24 ноября. /ТАСС/. Турция не изменила свою позицию по конфликту на Украине и считает, что его необходимо прекратить путем дипломатии, в частности, возможно, с помощью стамбульского процесса. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре после переговоров с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

"Наша позиция в отношении Украины остается неизменной: конфликт должен быть прекращен и стороны должны сделать шаги к дипломатическому решению, сесть за стол переговоров. Как вы знаете, в течение недели я встретился и с господином [Владимиром] Зеленским, и провел переговоры с господином [президентом России Владимиром] Путиным. Турция продолжит поддерживать все дипломатические инициативы, направленные на достижение прочного мира, особенно стамбульский процесс", - сказал он.