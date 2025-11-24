Президент Пакистана подчеркнул важность сотрудничества с РФ в сфере обороны

Асиф Али Зардари также отметил важность культурных обменов, туризма и поддержки пакистанской общины в России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в ходе встречи с новым послом исламской республики в РФ Файсалом Ниязом Тирмизи отметил важность сотрудничества с Россией в обороне и по региональным вопросам. Об этом сообщили ТАСС в посольстве Пакистана в Москве.

"Президент Зардари подчеркнул важность более тесного взаимодействия с российским руководством по региональным вопросам, включая борьбу с терроризмом <...>. Он также призвал к сотрудничеству в области высшего образования, науки, космоса, цифровых технологий, обороны и оборонного производства, а также к сотрудничеству с российскими учебными заведениями для получения стипендий и возможности обучения там пакистанских студентов и специалистов", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Асиф Али Зардари также подчеркнул важность России как страны - партнера Пакистана. "Он подчеркнул важность культурных обменов, туризма и поддержки пакистанской общины в России, а также взаимодействия с российскими СМИ и аналитическими центрами для изложения точки зрения Пакистана", - указали в сообщении.

Как добавили в посольстве, президент поздравил посла с назначением на новую должность, акцентировал значимость его роли в укреплении политического, экономического, технологического и оборонного сотрудничества, а также попросил его "приложить усилия для преодоления недавнего снижения объема двусторонней торговли, развития энергетических, инвестиционных, транспортных и сельскохозяйственных связей". Там также отметили, что президент пожелал послу достижения успехов и заверил, что ему будет оказана всесторонняя поддержка на новой должности.