Трамп обсудил с Си Цзиньпином вопросы, касающиеся РФ и Украины

Президент США подчеркнул, что у него был хороший телефонный разговор с председателем КНР

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jose Luis Magana

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил, в частности, вопросы, касающиеся России и Украины.

"У меня был очень хороший телефонный разговор с председателем КНР Си [Цзиньпином]. Мы обсудили много вопросов, включая Украину и Россию, фентанил, соевые бобы и другую сельхозпродукцию", - написал американский лидер в Truth Social.