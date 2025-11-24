Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Пекин в апреле

После этого председатель КНР нанесет ответный визит в США

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином принял его приглашение посетить Китай в апреле 2026 года. По словам американского лидера, после этого состоится государственный визит Си Цзиньпина в США.

Трамп в Truth Social отметил, что был достигнут "значительный прогресс" применительно к реализации договоренностей между странами. "Теперь мы можем сосредоточиться на более общих вопросах, - добавил американский лидер, имея в виду взаимодействие двух стран. - В связи с этим председатель Си [Цзиньпин] пригласил меня посетить Пекин в апреле, и я согласился, и в ответ на это он будет моим гостем во время государственного визита позднее в этом же [2026] году".

"Мы согласились с тем, что важно часто поддерживать контакт, и я жду этого с нетерпением", - добавил Трамп. "Наши отношения с Китаем чрезвычайно прочны!" - подчеркнул он. Трамп также отметил, что его состоявшаяся 30 октября в южнокорейском Пусане встреча с председателем КНР была "очень успешной".

Глава Минфина США Скотт Бессент в начале ноября заявил, что Трамп и Си Цзиньпин могут провести четыре встречи в 2026 году. По его словам, помимо двух государственных визитов, лидеры могут провести переговоры на мероприятии Группы двадцати (G20) в Дорале (штат Флорида) и на форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.