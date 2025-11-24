ČTK: МИД Чехии призвал граждан республики покинуть Венесуэлу

ПРАГА, 24 ноября. /ТАСС/. МИД Чехии рекомендовал гражданам республики покинуть Венесуэлу. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

"Вслед за предупреждением Федерального управления гражданской авиации США (FAA) большинство авиакомпаний отменили рейсы в Каракас и из него в связи с усилением военной активности в регионе. Мы рекомендуем гражданам Чешской республики как можно быстрее покинуть территорию Венесуэлы, используя любые доступные возможности", - привело агентство выдержку из соответствующего документа внешнеполитического ведомства.

В Венесуэлу прервали полеты множество авиакомпаний из разных государств. Международное авиасообщение с этой страной пока поддерживается благодаря рейсам ее национальных авиакомпаний и колумбийской Wingo.

США, как напомнило агентство, с сентября направляют в карибский регион боевые корабли и самолеты. В ноябре американское присутствие там усилил крупнейший в мире военный корабль USS Gerald R. Ford.