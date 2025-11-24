Экс-депутат Рады Береза: более 10 нардепов хотят выйти из партии Зеленского

По словам бывшего парламентария, это станет попыткой Рады выйти из-под контроля главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Более 10 депутатов планируют выйти из правящей на Украине партии "Слуга народа", а глава фракции Давид Арахамия может в дальнейшем возглавить парламент. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

"В офисе [Владимира Зеленского] истерика. Это из-за того, что в ближайшее время из "Слуги народа" планируют выйти более 10 народных депутатов", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, это станет попыткой Рады выйти из-под контроля главы офиса Зеленского Андрея Ермака. "А еще это начало пути Арахамии на должность спикера Верховной рады", - заявил Береза, добавив, что в офисе Зеленского уже ненавидят Арахамию.

"Слуга народа" имеет большинство голосов в Верховной раде, что позволяет Зеленскому проводить через парламент все необходимые ему решения. При этом между Арахамией и Ермаком есть давний конфликт, который лишь усугубился на фоне коррупционного скандала. По данным ряда депутатов и СМИ, в офисе Зеленского даже рассматривали возможность ареста Арахамии.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле. Обвинения по делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на пленках, снятых в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба.

Раскрытие коррупции в ближайшем окружении Зеленского спровоцировало глубокий кризис в Верховной раде. Партии "Европейская солидарность" и "Голос" потребовали от Зеленского уволить Ермака, отправить в отставку правительство и сформировать новую коалицию в парламенте с участием не только пропрезидентской партии "Слуга народа". Позже к требованиям присоединилась партия экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Кроме того, начался раскол внутри правящей партии "Слуга народа", ряд ее депутатов также призвали отправить Ермака в отставку. Однако Зеленский отказался его уволить.