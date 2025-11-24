SVT: ВС Швеции хотят купить крылатые ракеты, способные достичь целей в России

По словам начальника Генштаба Карла-Юхана Эдстрёма, такие ракеты могут использовать в случае "нападения России на НАТО"

Редакция сайта ТАСС

Начальник Генштаба Вооруженных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём © TT News Agency/ Adam Ihse via Reuters connect

СТОКГОЛЬМ, 24 ноября. /ТАСС/. Одним из шагов Вооруженных сил Швеции для выполнения общих задач НАТО по обеспечению военного потенциала должна стать закупка ракет с радиусом действия в 2 тыс. км, способных достичь целей в глубине России. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на доклад руководства ВС королевства.

По словам начальника Генштаба Карла-Юхана Эдстрёма, такие ракеты могут быть использованы для ударов по целям на территории России в случае, как утверждается, "нападения России на НАТО". "Речь может идти о чем угодно, начиная от систем управления и датчиков, и заканчивая критически важной инфраструктурой", - приводит его слова телеканал SVT.

В документе также говорится о необходимости замены минных тральщиков. С одной стороны, они уже начинают устаревать, с другой - якобы растет необходимость защиты торгового флота.

Как отмечается в пресс-релизе ВС Швеции, приоритетами для них являются "контроль над Балтийским морем в долгосрочной перспективе - где ситуация на море и в воздухе критически важна для мобильности, подкреплений и снабжения", "противовоздушная и противоракетная оборона во всем районе операций НАТО - как для защиты собственных подразделений, так и для укрепления устойчивости северного фланга", а также "надежная логистическая сеть" и "защита подразделений и объектов, развитие беспилотных систем и усиление киберзащиты".