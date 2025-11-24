Фицо призвал обсудить план конфискации активов РФ в парламенте Словакии

Премьер-министр Словакии назвал серьезным предложение ЕК о конфискации российских заблокированных активов и их использовании для военных нужд Украины

БРАТИСЛАВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает необходимым обсудить в Национальном совете (парламенте) республики предложение Еврокомиссии (ЕК) передать заблокированные российские активы на военные нужды Украины. Слова главы правительства привело информационное агентство TASR.

"Предложение ЕК о конфискации российских заблокированных активов и их использовании для военных нужд Украины является столь серьезным и грозит столь значительными последствиями, что перед заседанием Европейского совета его необходимо обсудить в парламенте Словакии", - сказал Фицо, принимающий участие в саммите лидеров стран Евросоюза и Африканского союза в Луанде.

Премьер проинформировал, что в столице Анголы на полях саммита состоялась неформальная встреча членов Евросовета. Речь шла об Украине и представленном США плане урегулирования конфликта в этой стране. Фицо напомнил, что словацкие власти полностью поддерживают реализации усилий, направленных на скорейшее достижение мира в этой стране. Возможная конфискация российских активов для передачи их на военные нужды Киева может сорвать мирный план. Кроме того, такой шаг привел бы к серьезным юридическим спорам и ответным действиям РФ, а также стал бы сигналом, что "ЕС и далее поддерживает войну".