В Гаване на ярмарке FIHAV президент Кубы осмотрел российский павильон

Мигеля Диас-Канеля сопровождали премьер-министр Мануэль Марреро и вице-премьер Оскар Перес-Олива

Редакция сайта ТАСС

ГАВАНА, 24 ноября. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель посетил российский павильон на ежегодной международной промышленной ярмарке FIHAV, открывшейся 24 ноября в выставочном центре "Экспокуба" в Гаване. Его сопровождали премьер-министр Мануэль Марреро и вице-премьер Оскар Перес-Олива, передает корреспондент ТАСС.

На открытии FIHAV Перес-Олива, занимающий также пост министра внешней торговли и иностранных инвестиций республики, сообщил, что в ярмарке принимают участие более 700 компаний из 52 стран, включая Россию.

Организатор российского павильона глава Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова сообщила корреспонденту ТАСС, что российский павильон занимает более 600 кв. м, на нем представлены свыше 40 российских компаний. Открытие выставки и российского павильона посетил находящийся с визитом на Кубе губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.