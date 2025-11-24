Axios: Трамп заявил советникам, что хочет лично поговорить с Мадуро

Как отметили источники портала, это может быть признаком того, что ракетные удары по Венесуэле или наземные военные операции на ее территории не неизбежны

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что хочет провести телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщил портал Axios.

"Президент Трамп сообщил своим советникам, что планирует напрямую поговорить с Николасом Мадуро", - указывает портал. Собеседники портала отметили, что звонок пока находится на стадии проработки, поэтому точная дата для телефонной беседы не определена. При этом окружение Трампа не знает, что именно он хочет сказать Мадуро, поэтому "все варианты остаются на столе".

Как отметили источники Axios, желание американского лидера провести эту беседу может быть признаком того, что ракетные удары по Венесуэле или наземные военные операции на ее территории не являются неизбежными.

Собеседник портала в Белом доме заверил, что администрация США пока не планирует проводить операций непосредственно против президента Венесуэлы. "Никто не планирует прийти и застрелить его или похитить. Я не скажу, что это никогда не произойдет, но сейчас это не входит в планы", - приводит Axios слова источника. "У нас есть секретные операции, но они не направлены на убийство Мадуро. Они посвящены пресечению наркотрафика", - сказал порталу представитель Белого дома.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.