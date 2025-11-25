Мадуро выразил благодарность Путину

Президент Венесуэлы также заявил о готовности развивать отношения с Россией

Редакция сайта ТАСС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент РФ Владимир Путин © Михаил Метцель/ ТАСС

КАРАКАС, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за поздравление с днем рождения и подтвердил готовность развивать всесторонние отношений с Россией. "Оригинал потрясающего поздравительного письма хранится у меня и впечатляет, потому что я очень хорошо знаю президента [РФ Владимира] Путина", - заявил венесуэльский лидер в программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión.

Мадуро напомнил, что познакомился с Путиным будучи министром иностранных дел в правительстве президента Венесуэлы Уго Чавеса, и, став главой государства в 2013 году, встречался с российским лидером в Москве и других государствах около 10 раз. Он особо выделил "долгие беседы" в ходе встреч в мае 2025 года во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда были подписаны соглашения о дальнейшем развитии российско-венесуэльских отношений.

Президент сообщил об активной подготовке к заседанию Межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня, которое планируется провести в ближайшие дни в России. Он отметил, что по ее итогам "будут разработаны планы дальнейшего сотрудничества и заключены новые соглашения в области нефтяной промышленности, финансов, обороны, культуры, образования, науки и технологий на всех уровнях".