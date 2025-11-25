El Español: ВСУ вербуют членов наркокартелей через "серые" каналы

Большинство добровольцев украинской армии, которые ранее работали на латиноамериканские картели, добираются на Украину самостоятельно

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 25 ноября./ТАСС/. Украина через посредников занимается вербовкой иностранных наемников в преступных рядах латиноамериканских группировок с помощью "серых" каналов. Об этом в понедельник сообщила газета El Español со ссылкой на колумбийского наемника по прозвищу Паленкеро.

"Большинство добровольцев, работавших на наркокартели, добираются до Украины самостоятельно, но есть и те, кого преступные организации направляют для обучения использованию беспилотников. Они хотят научиться оснащать БПЛА различными типами взрывчатки. Они также заинтересованы в присоединении к подразделениям, которые научат их обходить радары мексиканских или колумбийских правительств", - приводит газета его комментарий.

По информации El Español, "серые" каналы связи могут поддерживаться окружением Владимира Зеленского, использующего посредников из Бразилии, Мексики, Перу или Колумбии. Они не только занимаются вербовкой солдат, но распределяют латиноамериканских наемников по бригадам ВСУ, откуда те могут перейти в желаемые подразделения.

Отмечается, что члены организованной преступности из латиноамериканских стран интегрировались во все бригады ВСУ, в состав которых входят испаноговорящие добровольцы. Газета подчеркивает, что поток прибывающих на Украину преступников из Латинской Америки является одной из самых больших проблем для европейских спецслужб и правоохранительных органов, несмотря на исключение темы из повестки СМИ.

El Español также сделала отдельный акцент на уровне коррумпированности системы. Каждый принятый на службу таким образом латиноамериканский солдат оставляет комиссионные вербовщику и коррумпированным офицерам ВСУ, распространено и разделение дохода путем подделывания документов. "Они даже платили коррумпированным украинским офицерам, чтобы те попали в конкретные подразделения. Им также помогают люди из Тернополя , которые массово вербуют латиноамериканцев, - заявил Паленкеро.