Аналитик Эчеваррия предложил использовать террористов в прокси-войне с РФ

В качестве примера таких организаций профессор упомянул запрещенные в РФ "Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Аналитическая работа, выпущенная Институтом стратегических исследований Военным колледжем Армии США, рекомендует странам НАТО использовать против России методы гибридной войны и внутренней дестабилизации, включая поддержку различных террористических групп. Такие тезисы содержатся в монографии "Превращение риска в оружие: переосмысление западного сдерживания" профессора Антулио Эчеваррия.

В качестве примера организаций, которые могут быть полезны НАТО, в тексте упоминаются запрещенные в РФ террористические организации "Легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК).

Как выяснил ТАСС, автор также советует использовать кибервозможности и силы специальных операций для проведения тайных операций, которые "усилят риски безопасности Москвы". При этом отмечается, что цель таких действий - не обязательно свержение конституционного строя в РФ, а "демонстрация его уязвимости".

Затяжная война против России

В монографии указывается, что для успешной реализации стратегии "войны без вступления в войну" альянсу необходимо устранить критические недостатки в военно-промышленной базе. "Прокси-война может работать как жизнеспособная стратегия сдерживания путем отрицания, при условии, что производственные мощности и логистические каналы (снабжение) могут удовлетворить спрос", - говорится в тексте.

Эчеваррия призывает НАТО формализовать стратегию, которую он называет "стальным дикобразом", подразумевающую насыщение Украины оружием вместо отправки войск. Однако он предупреждает, что без способности поддерживать крупномасштабные боевые действия в течение длительного периода усилия по сдерживанию "будут лишены доверия".

"Альянс должен формализовать свою прокси-стратегию, разработав общие военные планы, устранив дефицит ресурсов и производства, исправив инфраструктурные проблемы", - отмечается в рекомендациях.

Как выяснил ТАСС, в монографии также содержится призыв расширить программы оперативной совместимости НАТО, чтобы включить в них подготовку партнеров к ведению боевых действий без прямого участия войск альянса. Автор подчеркивает, что украинский конфликт выявил необходимость перехода от концепций маневренной войны к готовности вести войну на истощение.