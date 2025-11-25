Китай 26 ноября проведет военную операцию в Желтом море

Согласно опубликованным координатам, она пройдет к востоку от Шаньдунского полуострова

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Китая 26 ноября проведут военную операцию в Желтом море. Об этом сообщило Управление морской безопасности КНР.

Как уточняется на его сайте, мероприятие продлится с 04:00 (23:00 мск вторника) до 08:00 (03:00 мск) по пекинскому времени. Согласно опубликованным координатам, оно пройдет к востоку от Шаньдунского полуострова.

В оповещении отмечается, что проход судов через указанную акваторию в обозначенный промежуток времени запрещен.