В Перу исключили штурм посольства Мексики для задержания экс-премьера

Президент Перу Хосе Хери ранее допустил возможность силового обеспечения доступа полиции в посольство Мексики в Лиме, где укрывается обвиняемая в организации мятежа Бетси Чавес

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Перу не будет санкционировать вторжение в здание мексиканского посольства в Лиме ради задержания бывшей премьер-министра южноамериканской страны Бетси Чавес, укрывающейся на его территории. Об этом заявил министр иностранных дел Перу Уго де Села.

"Я говорил с господином президентом на эту тему и могу вам однозначно сказать, что эта гипотеза о штурме здания посольства Мексики не воплотится в жизнь. Такая возможность не предусмотрена международным правом, а позиция правительства заключается в безусловном соблюдении норм международного права", - сказал он в интервью радиостанции RPP.

Ранее президент Перу Хосе Хери допустил возможность силового обеспечения доступа полиции в посольство Мексики в Лиме, на территории которого укрывается обвиняемая в организации мятежа бывшая глава правительства Бетси Чавес. Председатель Совета министров Эрнесто Альварес на пресс-конференции заявил, что слова главы государства были "вырваны из контекста", и задержание Чавес в посольстве Мексики невозможно. "Сказанное президентом было выражением чувств большинства перуанцев", - сказал он.

3 ноября глава МИД Перу сообщил о разрыве дипломатических отношений с Мексикой из-за того, что в ее посольстве в Лиме укрывается Чавес. Власти южноамериканской страны подтвердили получение от Мексики запроса на предоставление экс-премьеру возможности выехать в эту страну. Позже перуанский суд назначил Чавес пять месяцев предварительного заключения и объявил ее в международный розыск.

7 декабря 2022 года занимавший на тот момент пост президента Перу Педро Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте по обвинениям в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента полномочий. Вооруженные силы и полиция поддержали решение парламента.

Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. Фигурантом дела также стала Чавес, которая на тот момент возглавляла правительство. В сентябре 2025 года суд разрешил ей дожидаться завершения процесса на свободе.