Эксперт Гао: Япония переоценила обеспечение безопасности через союз с США

Решимость КНР защищать свои национальные интересы Япония при этом недооценила, считает научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Япония переоценила возможности обеспечить свою безопасность за счет союза с США и недооценила решимость Китая защищать свои национальные интересы. Такое мнение высказал ТАСС эксперт из Шанхайского университета иностранных языков, а также научный сотрудник Исследовательского института международной безопасности и стратегии при Университете Цинхуа Гао Цзянь.

"Япония крайне обеспокоена тем, что может стать разменной монетой для администрации Трампа, поэтому пытается вернуть США в геополитику АТР через громкие заявления. При текущей ситуации маловероятно, что правительство США будет опираться на американо-японский альянс для вмешательства в дела АТР с целью противостояния Китаю. Реальность доказывает, что Санаэ Такаити серьезно переоценила эффективность защиты [страны] за счет японо-американского союза и уже поставила Японию перед лицом серьезного геополитического кризиса", - полагает эксперт.

Заявление премьер-министра Японии Санаэ Такаити относительно Тайваня Гао Цзянь назвал спланированной акцией, чтобы прощупать реакцию США в контексте стратегической ситуации в АТР. "В текущей стратегической обстановке в АТР произошли значительные изменения. По мере заметного роста комплексной национальной мощи Китая его доминирующее положение в регионе в основном утвердилось. США стратегически сжимаются в АТР, первая островная цепь сдерживания Китая самораспалась, а реальной основы "Договора безопасности между США и Японией" уже не существует", - считает он.

"Санаэ Такаити серьезно недооценила решимость Китая защищать свои ключевые интересы и интенсивность ответных мер. Она не в полной мере осознает, что в вопросах, касающихся суверенитета и территориальной целостности, таких как тайваньский вопрос, восприятие Китаем красных линий является абсолютным", - указал Гао Цзянь. По его мнению, Китай также обладает множеством структурных преимуществ над Японией, включая экономическую составляющую, военную мощь и поддержку со стороны международного права. "Если ошибочные заявления не будут своевременно отозваны, Япония столкнется с более суровыми всесторонними санкциями со стороны Китая", - сказал эксперт.

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять "экзистенциальную угрозу", которая способна вынудить Японию воспользоваться "правом на коллективную самооборону". Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление. Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь на своей странице в соцсети X пригрозил "отрубить голову" японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД КНР предостерег соотечественников от поездок в Японию. Также Китай уведомил Японию, что приостановит импорт японских морепродуктов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.