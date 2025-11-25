The American Conservative: доверие Европы к гарантиям безопасности США падает

Многие европейские лидеры опасаются, что в ближайшие годы Вашингтон может ослабить свое военное участие в Североатлантическом альянсе, отмечает издание

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Европейские страны теряют доверие к гарантиям безопасности, которые предоставляют Соединенные Штаты в соответствии с подписанным в Вашингтоне в 1949 году Североатлантическим договором. Такое мнение содержится в статье, размещенной на сайте журнала The American Conservative.

"Доверие Европы к долгосрочным гарантиям безопасности со стороны США снижается. Многие европейские лидеры опасаются, что в ближайшие годы Вашингтон может ослабить свое военное участие в НАТО, поскольку Трамп ранее угрожал полностью выйти из альянса. Эта неопределенность подтолкнула Берлин к более активной позиции в военной сфере", - отмечается в статье.

Такая ситуация "знаменует собой резкий разрыв с послевоенной идентичностью Германии". Как указывается в материале, с момента окончания Второй мировой войны ФРГ определяла себя через сдержанность и скептицизм по отношению к милитаризации. В нем содержится критика новой модели военной службы в ФРГ. "Одними из самых ярых критиков стали молодые люди Германии. Многие молодые активисты убеждены, что стареющие политические лидеры вновь перекладывают бремя своих решений на сокращающееся молодое поколение. Обвинение звучит прямо: пожилые политики создают условия для войны, а молодые немцы вынуждены в ней сражаться. Этот разрыв между поколениями проявляется не только в противодействии возможности введения призыва, но и в продолжающемся сопротивлении молодежи пенсионной реформе", - отмечается в статье.

"Германия больше не делает ставку только на дипломатию, но и на готовность следующего поколения сражаться, если это будет необходимо", - заключается в материале.

В середине ноября правящая в ФРГ коалиция достигла компромисса по законопроекту о новой модели военной службы. Все мужчины 2008 года рождения и моложе будут обязаны с начала 2026 года проходить медицинское освидетельствование. Осуществлять набор новобранцев предполагается на добровольной основе. Если же их не хватит для запланированного увеличения численности Бундесвера, то по жребию в армию будут призваны мужчины из числа прошедших медосмотр. Обязательный воинский призыв в Германии отменили в июле 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.