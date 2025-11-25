Румыния стремится стать второй армией на восточном фланге НАТО

Министр обороны страны Йонуц Моштяну указал, что на первом месте находится Польша

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 25 ноября. /ТАСС/. Новая "Национальная стратегия обороны страны на период 2025-2030 годов" позволит Румынии стать второй армией после Польши на восточном фланге НАТО, заявил министр обороны страны Йонуц Моштяну.

"Стратегия национальной обороны важна, поскольку она задает направление на ближайшие годы и представляет собой смену парадигмы по сравнению с последней стратегией <...>. Амбиция, которую президент ставит в этой стратегии, - стать второй военной державой на восточном фланге [НАТО] после Польши", - сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Глава оборонного ведомства также отметил, что нужно продолжать "инвестировать и <...> развивать армию". Исходя из этого, он добавил, что "население [страны] должно признать необходимость увеличения расходов на оборону в ближайшие годы".

Ранее участники заседания Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей и глав силовых ведомств страны, рассмотрели "Национальную стратегию обороны страны на период 2025-2030 годов", которая будет вынесена президентом Никушором Даном на обсуждение и дальнейшее одобрение парламента.