В Польше прошли успешные испытания суборбитальной ракеты

Заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик сообщил, что во время испытаний были выполнены все поставленные задачи

© Cezary Tomczyk/ X

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Польша провела успешные испытания суборбитальной ракеты собственного производства. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны страны Цезарий Томчик.

"Сегодня на полигоне ВВС в Устке состоялся успешный запуск трехступенчатой суборбитальной ракеты, разработанной консорциумом, в который вошли Военный технический институт вооружения, Военный авиационный завод №1 в Лодзи и компания Gamrat", - написал он в X.

По его словам, во время испытаний были выполнены все поставленные задачи: правильное отделение ступеней, наведение в заданную точку и полет по заданной траектории. Ракета достигла высоты в 65 км.