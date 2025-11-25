Fox: администрация Байдена заставляла аэропорты размещать нелегальных мигрантов

В докладе упоминаются не менее 11 аэропортов, в том числе в Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго

Редакция сайта ТАСС

© David McNew/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США (2021-2025) Джо Байдена заставляла администрации американских аэропортов размещать в терминалах нелегальных мигрантов, несмотря на угрозу безопасности пассажиров и самих аэропортов. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Телеканал ссылается на 47-страничный доклад комитета Сената Конгресса США по торговле, в котором утверждается, что администрация Байдена оказывала давление, в частности, на руководство американских аэропортов, Минтранс и Федеральное управление гражданской авиации США, требуя размещать в терминалах нелегалов.

В докладе упоминаются не менее 11 аэропортов, в том числе в Бостоне, Нью-Йорке и Чикаго. При этом в документе указано, что сотрудники аэропортов неоднократно высказывали обеспокоенность этой ситуацией. Так, аэропорт Логан в Бостоне однажды потратил $779 тыс. на размещение 352 мигрантов, в том числе на их перевозку, обеспечение безопасности пассажиров и уборку помещений. В докладе также говорится о неоднократных вызовах полиции из-за действий нелегалов, включая кражи и нарушение общественного порядка, в том числе фиксировались случаи выхода мигрантов на взлетные полосы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Он неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.