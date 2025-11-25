Макрон опасается, что ЕС находится в зоне поражения баллистических ракет РФ

Президент России Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне со страной

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Teresa Suarez, Pool via AP

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил опасения по поводу того, что республика и другие страны Евросоюза находятся в зоне поражения российских баллистических ракет.

"Она [Россия] производит подводные лодки, ракеты, танки <...>, чтобы направлять их на украинский фронт, а завтра, быть может, чтобы угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты - мы все подвержены угрозе с их стороны", - утверждал он в интервью радиостанции RTL.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью утверждения политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.