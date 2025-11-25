CNN назвал встречи Дрисколла с представителями РФ основой для других контактов

По информации телеканала, неизвестно, кто входит в состав российской делегации на этих переговорах

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Предполагаемые встречи министра Сухопутных войск США Дэниела Дрисколла с представителями России в Абу-Даби призваны заложить основу для будущих контактов на более высоком уровне. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он не уточнил, кто входит в состав российской делегации на этих переговорах, однако отметил, что Дрисколл является наиболее высокопоставленным представителем американской стороны.

В свою очередь газета Financial Times сообщает, что у Дрисколла также была запланирована встреча с руководителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым. При этом неизвестно, провели представители РФ, США и Украины трехстороннюю встречу в Абу-Даби или же указанные контакты были осуществлены по отдельности.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на собственные источники сообщил, что Дрисколл проводит встречи с представителями РФ в столице ОАЭ.

20 ноября, возглавляя американскую делегацию на встрече в Киеве, он передал Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. В воскресенье министр находился на двусторонних консультациях США и Украины, посвященных этому документу, которые прошли в Женеве.