По итогам саммита ОДКБ подпишут более 10 документов по коллективной обороне

Встреча пройдет в Киргизии, напомнил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Сагынбек Абдумуталип

БИШКЕК, 25 ноября. /ТАСС/. Более 10 документов, касающихся укрепления системы совместной обороны, будут подписаны по итогам предстоящего в столице Киргизии саммита ОДКБ. Об этом заявил в Бишкеке заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Сагынбек Абдумуталип.

По его словам, по итогам заседания планируется подписание "более десяти решений", направленных на дальнейшее укрепление "механизмов коллективной обороны", совершенствование взаимодействия государств - членов организации в вопросах безопасности и расширение "кооперации в военно-политической сфере".