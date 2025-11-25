Радев: Трамп пытается уберечь участников конфликта на Украине от новых жертв

СОФИЯ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев считает, что, предлагая мирный план, президент США Дональд Трамп учитывает, что ситуация на поле боя разворачивается неблагоприятно для Киева, и пытается уберечь участников конфликта на Украине от новых жертв. Свою точку зрения Радев высказал перед журналистами, комментируя мирные инициативы США. Заявление болгарского лидера транслировало Болгарское национальное телевидение.

"В настоящее время видим рациональный план достижения быстрого мира президента Трампа, который ясно видит, что ситуация на поле боя развивается неблагоприятно для Украины, и пытается предотвратить крайне неблагоприятный сценарий и уберечь от новых жертв. Со своей стороны, Европа настаивает на своем участии, выдвигая свои требования, но она должна оценить свою готовность нести ответственность за последствия. Если сегодня упустить возможность добиться мира, то, возможно, другой круг переговоров будет проходить при более неблагоприятных условиях и с большими потерями", - сказал президент.

"Мирных планов много, но мирный договор пишут победители. Очень надеюсь, что не придется доказывать эту историческую максиму, чтобы не было новых жертв. Это очень трудный процесс, но переговоры - единственная возможность, чтобы замолчало оружие", - подчеркнул Радев.

На прошлой неделе Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе, которые стараются его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона, которые госсекретарь США Марко Рубио назвал "самыми продуктивными" за все время конфликта.

По информации агентства РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена.