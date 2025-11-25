Yle: Финляндия строит забор в метре от границы с Россией

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Финляндии возводят заграждения в метре от российско-финляндской границы. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle со ссылкой на представителя пограничной службы республики.

По данным Yle, через каждые несколько десятков метров на сооружении будут установлены камеры, которые позволят "обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе".

Сообщается также, что в Лапландии, располагающейся на севере республики, заграждения почти готовы. Приемка работ запланирована на 9 декабря. Ожидается, что забор будет построен к лету 2026 года.

Протяженность границы между Финляндией и Россией составляет более 1,3 тыс. км. По данным Yle, власти республики не смогут построить заграждения по всей ее длине из-за нехватки финансирования, поскольку на один километр Финляндия тратит приблизительно 1,8 млн евро. Ожидается, что общая длина заграждений превысит 200 км, а стоимость проекта составит около 362 млн евро.

В июне 2022 года МВД Финляндии сообщило о планах правительства установить заграждения в районах на границе с РФ, чтобы подготовиться к борьбе с "угрозами гибридного характера".