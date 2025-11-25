Маск назвал Reuters худшим агентством из-за сообщения о прекращении работы DOGE

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Бизнесмен Илон Маск назвал агентство Reuters худшим.

"Reuters - худшие", - написал Маск в X. Так он прокомментировал пост, где сообщение агентства о расформировании Ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE), которое ранее курировал предприниматель, назвали фейком.

Ранее Reuters со ссылкой на главу управления кадровой службы американского правительства Скотта Купора сообщило, что DOGE прекратило существование за восемь месяцев до окончания срока полномочий. Как указало агентство, американская Служба по управлению персоналом взяла на себя многие функции расформированного ведомства.

Вскоре после инаугурации президент США Дональд Трамп объявил о ряде мер по сокращению госаппарата и борьбе с бюрократией. Он в том числе поручил Маску курировать работу ведомства по повышению эффективности работы правительства.