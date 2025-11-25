Эксперт Никсон: США подойдут к порогу конфликта с Венесуэлой

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. США не начнут военный конфликт с Венесуэлой, однако Вашингтон будет приближаться к линии старта вооруженного противостояния, заявил в интервью ТАСС американский политолог Гарланд Никсон.

"Предполагаю, Трамп не пойдет на военную операцию против Венесуэлы <...>. Мой прогноз - Трамп будет подходить к самому порогу начала конфликта, но в последний момент отступит", - сказал эксперт.

Аналитик объяснил такую позицию ограниченностью применения доктрины Монро в современных условиях. "Общая ситуация в регионе изменилась. В 60-70-е годы прошлого века США были безусловным лидером в Латинской Америке. Но сейчас страна ослабевает - у нее меньше ресурсов, меньше военного присутствия. Граждане США теперь имеют доступ к информации в интернете, и стало гораздо сложнее скрывать те неблаговидные дела, которые американские власти совершали в XX веке", - пояснил собеседник агентства.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.