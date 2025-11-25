Посла РФ вызвали в МИД Молдавии после нарушения границ неизвестным БПЛА

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. МИД Молдавии вызвал посла России Олега Озерова после информации о нарушении воздушного пространства страны рядом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) неизвестного происхождения. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

"В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 (15:00 мск) в МИД для дачи объяснений", - уточняется в сообщении.

По данным Минобороны Молдавии, 25 ноября границы республики пересекли шесть беспилотников в разное время и на разных участках. Сотрудники правоохранительных органов проверяют территорию, один из летательных аппаратов обнаружен в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть на севере республики.

Ранее в Молдавии неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, а также украинских ракет ПВО. После одного из таких случаев на прошлой неделе МИД республики выразил протест послу России Олегу Озерову. Российский дипломат заявил, что молдавской стороной не было представлено никаких доказательств, что факт пролета имел место, что эти беспилотники были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной.