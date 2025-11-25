Bloomberg: США заключили контракты на разработку космических перехватчиков

По данным агентства, сумма каждого договора составила до $9 млн

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Космические силы США заключили несколько контрактов на разработку прототипов космических перехватчиков для проекта системы противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, сумма каждого контракта составила до $9 млн. "Процесс отбора был надежным и тщательным, - говорится в заявлении Космических сил, оказавшемся в распоряжении агентства. Информация о подрядчиках не разглашается для соблюдения мер безопасности.

28 января президент США Дональд Трамп подписал указ о создании "Золотого купола". Как сообщала газета Financial Times, система предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. 20 мая Трамп сообщил, что американские власти приняли решение относительно архитектуры своей системы ПРО "Золотой купол". Администрация предлагает выделить на нее порядка $175 млрд. По словам главы Белого дома, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет.