Додон: в Молдавии отвлекают внимание от внутренних проблем конфликтом с РФ

Руководитель оппозиционной Соцпартии так прокомментировал вызов российского посла Олега Озерова в МИД

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии пытается отвлечь внимание граждан от внутренних проблем с помощью конфликта с Россией. Об этом заявил руководитель оппозиционной Соцпартии Игорь Додон, комментируя вызов российского посла Олега Озерова в МИД Молдавии после информации о падении беспилотника на территории республики.

"Видите, как Партия действия и солидарности пытается прикрыть недавние скандалы? Сегодня дрон мягко "приземлили" на крышу дома. Вижу, что весь Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) полон комментариев - люди пишут, что [власти] снова хотят поднять эту суету, чтобы отвлечь внимание от скандала с контрабандой оружия. <...> Как может дрон со взрывчаткой приземлиться, не вызвав никаких разрушений?" - сказал политик на пресс-конференции, которая была посвящена экономическому кризису в республике.

Он также осудил последние заявления президента страны Майи Санду, которая подвергла критике мирный план по Украине президента США Дональда Трампа, поддержав позицию Европы.

"Мы должны поддерживать любой мирный план, который приведет к прекращению этой войны", - заявил Додон.

25 ноября Минобороны Молдавии сообщило о нарушении воздушных границ республики рядом беспилотников неизвестного происхождения. Была также опубликована фотография беспилотника на крыше хозяйственной постройки в одном из сел на севере республики. После этого в МИД Молдавии для дачи объяснений был вызвал посол России Олег Озеров. Ранее в Молдавии неоднократно обнаруживали обломки БПЛА, а также украинских ракет ПВО. После одного из таких случаев на прошлой неделе МИД республики выразил протест послу России Олегу Озерову. Российский дипломат тогда заявил, что молдавской стороной не было представлено никаких доказательств, что факт пролета имел место, что эти беспилотники были произведены в России или преднамеренно запущены российской стороной.

На прошлой неделе власти Румынии сообщили об обнаружении крупной партии оружия, которое пытались контрабандным путем вывезти из Молдавии. По данным СМИ, там были найдены системы FIM-92 Stinger, "Игла", противотанковые ракетные пусковые установки "Корнет", а также компоненты для ударных беспилотников. Власти Молдавии пока не комментируют этот инцидент, однако оппозиция потребовала провести открытые слушания в парламенте по этому вопросу.