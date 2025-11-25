МО Украины выделило место во Львове для захоронения военных ВСУ

Один из участков отвели на месте, где находился Холм Славы, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минобороны Украины выделило 1,5 га земли городским властям Львова для обустройства военного кладбища, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль. Украинские СМИ пишут, что один из участков отвели на месте, где находился Холм Славы, на котором покоились красноармейцы.

18 ноября местные власти объявили, что на кладбище для украинских военных осталось всего 20 свободных мест, поэтому в ближайшее время будет представлена новая локация. 20 ноября власти Львова сообщали, что выбрали новый участок для захоронений военных Вооруженных сил Украины, он расположен на месте Холма Славы.

"Приняли решение о передаче городским властям Львова земельного участка из фондов министерства обороны. Это 1,5 га, которые будут использованы для обустройства Мемориального комплекса военных захоронений героев Украины. Этот шаг создает необходимую правовую основу для начала реализации утвержденного проекта обустройства мемориального комплекса. Работаем в тесном взаимодействии с местными властями", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Где расположены выделенные участки, не уточняется. Украинское издание "Страна" пишет со ссылкой на местные паблики, что один выделяемый участок вплотную примыкает к Лычаковскому кладбищу, где осталось всего 20 мест для захоронений. Еще один участок под расширение кладбища отвели на месте, где раньше был советский мемориальный комплекс Холм Славы, пишет издание.

Холм Славы

Мемориальный комплекс "Холм Славы" был уничтожен во Львове решением местных властей. Там, по словам мэра Андрея Садового, после сноса мемориала была проведена эксгумация захоронений. В числе захороненных - советский разведчик, Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Градоначальник обещал перезахоронить останки воинов на городском Голосковском кладбище. При этом мэр заявил, что власти Львова "готовы обменять эти останки на украинских защитников".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эксгумацию захоронений и предложение мэра Львова обменять останки советских воинов с Холма Славы на украинских военнопленных "финальной стадией нравственной деградации неонацистского режима" в Киеве.

С августа 1943 по октябрь 1944 года при освобождении Украины общие потери Красной армии составили 2,6 млн солдат, в том числе безвозвратные (убитые и умершие от ран) - почти 824 тыс.