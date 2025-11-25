Правительство Сербии проголосовало против немедленной национализации NIS

Президент Александар Вучич попросил США вернуть компании лицензию на операционную деятельность

Президент Сербии Александар Вучич

БЕЛГРАД, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что правительство страны отказалось от немедленной национализации компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") и выступает за предоставление дополнительного срока для поиска нового покупателя. Он также попросил США вернуть компании лицензию на операционную деятельность.

"Мы вчера провели заседание правительства, чтобы вы понимали контекст. Было голосование в правительстве о том, чтобы сразу взять под свой контроль и имущество национализировать. Мое предложение было другим - и оно было принято вчера единогласно", - отметил он в обращении к нации.

"Я призываю американцев выдать нам снова лицензию, потому что знаю, что они знают: когда я даю слово, оно имеет больший вес, чем тысяча подписей. Сербия ясно дала понять, что все поняла, даже если не согласна. Мы должны дать определенный период нашим друзьям из [Объединенных Арабских] Эмиратов и Венгрии, которые ведут переговоры. Моя идея состоит в том, чтобы предоставить российской стороне какое-то время. Ведь оперативные санкции были введены только 9 октября, а спустя две недели формально потребовали изменения структуры", - заявил он.

"Мое предложение заключалось в том, чтобы дать еще 50 дней на то, чтобы был найден новый покупатель для NIS. Мы желаем российской стороне всяческого успеха в этом и не вмешиваемся в выбор. Нам бы хотелось, чтобы это сначала предложили нам. <...> Мы готовы терпеть все последствия в ближайшие 50 дней, потому что не собираемся национализировать ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. Но через 50 дней, если не будет заключен договор купли-продажи, у нас не останется выбора. Но даже тогда мы не будем сразу национализировать, а введем свое управление, после чего предложим нашим российским друзьям максимально возможную цену", - подчеркнул Вучич.

Глава государства также предупредил, что при остановке деятельности NIS под угрозой окажется "буквально весь жизненный цикл" страны - от банков и платежных систем до снабжения товарами и работы здравоохранения. Отдельный акцент Вучич сделал на энергетике, отметив, что возможная остановка переработки "поставит под угрозу производство ключевых ресурсов", включая электроэнергию. По его словам, газовая неопределенность сохраняется, а единственный сербский НПЗ уже переведен в режим минимальной циркуляции и может полностью остановиться к 29 ноября при отсутствии разрешения от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США на операционную деятельность NIS.

О ситуации с NIS

Ранее сербские власти сообщили, что ждут ответа США по вопросу структуры владения NIS. Министр энергетики Дубравка Джедович-Ханданович после встречи с гендиректором компании Кириллом Тюрденевым заявила, что Белград "надеется на лучшее", но готов ко всем сценариям. По ее словам, правительство должно быть уверено, что в декабре не возникнет дефицита топлива и резервов будет достаточно.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили OFAC о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. 19 ноября "Нефтяная индустрия Сербии" запросила у Вашингтона новую лицензию, которая позволила бы ей вести операционную деятельность во время переговоров о смене собственников.