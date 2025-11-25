МИД Польши назвал необязательной к исполнению резолюцию о переносе посольства РФ

Варшава не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Москвой, отметил пресс-секретарь министерства республики Мачей Вевюр

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. МИД Польши не воспринимает как руководство к действию резолюцию Сейма (нижней палаты польского парламента) с призывом к властям перенести здание российского посольства в Варшаве подальше от министерства обороны республики.

"Мы приняли к сведению резолюцию Сейма, она не обязательна для исполнения министерством иностранных дел", - заявил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info."Мы не собираемся участвовать в дискуссии, где должно находиться посольство России. Темой для обсуждения, безусловно, является усиление безопасности вокруг посольства", - добавил представитель польского внешнеполитического ведомства. Он также подчеркнул, что Варшава не пойдет на разрыв дипломатических отношений с Москвой.

21 ноября польский Сейм принял резолюцию с призывом к правительству республики принять возможные шаги с учетом положений международного права по переносу здания российского посольства в Варшаве. Авторы резолюции мотивировали необходимость такого шага соседством дипмиссии с министерством обороны республики.

Здание и территория посольства России в Варшаве являются собственностью РФ и расположены на улице Бельведерской, рядом с дипмиссией находится здание Минобороны республики. В апреле 2022 года польские власти захватили жилой комплекс посольства на улице Яна Собеского, а год спустя незаконно экспроприировали здание школы при дипмиссии.