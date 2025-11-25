NYT: Рубио и Уиткофф не посетят возможные переговоры представителей России и США

По информации одного из источников газеты, госсекретарь Соединенных Штатов и спецпосланник американского лидера, присутствовавшие на переговорах с украинской делегацией в Женеве 23 ноября, не находятся в ОАЭ

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф не приедут на встречу в Абу-Даби, которая, предположительно, может состояться между представителями Вашингтона и Москвы для обсуждения мирного плана по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По информации одного из источников газеты, Уиткофф и Рубио, присутствовавшие на переговорах с украинской делегацией в Женеве 23 ноября, не находятся в ОАЭ во время вероятных переговоров с российскими представителями во вторник.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники выступило с утверждением, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на встрече в Абу-Даби во вторник представит российской стороне план украинского урегулирования из 19 пунктов вместо 28.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако пока "никаких новаций" по этому направлению нет.