Лукашенко стремится найти время для визита в Венесуэлу

Президент Белоруссии пригласил своего венесуэльского коллегу в республику

Редакция сайта ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро приглашение посетить республику. Об этом сообщило агентство БелТА.

Лукашенко во вторник пригласил на встречу чрезвычайного и полномочного посла Венесуэлы в России Хесуса Рафаэля Саласара Веласкеса.

"Очень прошу вас: передайте моему другу Николасу Мадуро, что мы его всегда в Беларуси ждем. Пора уже ему побывать здесь, в Беларуси", - сказал президент послу.

"Я убежден, что у него такое же отношение и ко мне. Я буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время и посетить Венесуэлу", - добавил Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что сейчас "времена проблемные, сложные, трудные".

"Но тем не менее из любых положений и ситуаций можно найти выход, надо только стремиться к этому. Вы это не хуже меня понимаете", - отметил Лукашенко. Он добавил, что отношения между Минском и Каракасом должны быть "более интенсивными, продвинутыми".

Американские СМИ неоднократно сообщали, что Соединенные Штаты в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под предлогом борьбы с наркотрафиком ВМС США разместили в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тыс. военнослужащих. С сентября ВС США потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, в результате чего погибли 76 человек. Ранее власти Венесуэлы назвали "нелепой ложью" решение госсекретаря США Марко Рубио объявить несуществующий, по мнению Каракаса, "Картель солнц" террористической организацией, "чтобы оправдать незаконную, нелегитимную интервенцию против Венесуэлы в классическом американском стиле смены режима".