Власти Литвы обсудят вопрос закрытия границы с Белоруссией 27 ноября

Предстоит учесть, что вновь начались массовые запуски с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой, заявила премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 25 ноября /ТАСС/. Правительственная комиссия Литвы по нацбезопасности вопрос повторного закрытия границы с Белоруссией рассмотрит 27 ноября. Об этом сообщила журналистам премьер-министр балтийской республики Инга Ругинене.

"Комиссия обсудит, как реагировать на ту ситуацию, с которой мы столкнулись в течение последнего месяца, как быть с режимом пересечения границы", - сказала она.

По словам премьера, предстоит учесть, что вновь начались массовые запуски с территории Белоруссии метеорологических зондов с сигаретной контрабандой. "Из-за этого не на час и не на два нарушилась работа Вильнюсского международного аэропорта", - напомнила Ругинене.

Решение закрыть границу с Белоруссией на месяц якобы для борьбы с воздушной контрабандой сигарет с территории Белоруссии, угрожающей полетам гражданской авиации, было принято Литвой 29 октября. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.

20 ноября Вильнюс с учетом улучшения ситуации с метеозондами границу открыл. При этом Ругинене отметила, что Литва будет следить за положением дел и оставляет за собой право закрыть границу в случае ухудшения ситуации.

На прошлой неделе полеты воздушных шаров с контрабандными сигаретами возобновились. Из-за этого в четверг и воскресенье пришлось закрывать Вильнюсский международный аэропорт.