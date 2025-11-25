Стороны конфликта в Судане не приняли американский план урегулирования

Старший советник президента Соединенных Штатов по Африке Массад Булос указал, что стороны конфликта "в целом приветствовали инициативу"

АБУ-ДАБИ, 25 ноября. /ТАСС/. Ни "Силы быстрого реагирования" (СБР), ни суданская армия не приняли представленный США проект мирного соглашения . Об этом заявил старший советник президента США по Африке Массад Булос.

"Мы передали сторонам сильный проект мирного соглашения, однако ни "Силы быстрого реагирования", ни суданская армия пока его не приняли. <...> Сейчас мы тесно работаем с участниками конфликта и надеемся, что они одобрят всеобъемлющий текст, который мы представили", - сказал американский чиновник на пресс-конференции с дипломатическим советником президента ОАЭ в Абу-Даби. Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп сделал урегулирование конфликта в Судане "одним из своих приоритетов".

По его словам, стороны конфликта "в целом приветствовали инициативу США, однако не приняли сам текст". Булос отметил, что Вашингтон добивается согласия именно на первоначальный вариант документа, тогда как суданская армия представила "ряд предварительных условий".

В сентябре четверка посредников - США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет - достигли соглашения о ряде принципов для прекращения конфликта в Судане. План предусматривает первоначальное трехмесячное перемирие, которое должно привести к постоянному прекращению огня и прозрачному переходному процессу. Во вторник глава СБР Мухаммед Хамдан Дагало согласился на предложенное гуманитарное перемирие.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан назвал предложение посредников "худшим из всех". По его мнению, проект документа "отодвигает армию на второй план" и придает легитимность другой стороне конфликта.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между аль-Бурханом и Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. Наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.