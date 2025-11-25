Стармер заявил о неприемлемости для Лондона некоторых пунктов плана Трампа

Премьер-министр Великобритании добавил, что ведется работа по внесению изменений в мирный план США по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Leon Neal/ Pool photo via AP

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Первоначальный план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине содержал несколько пунктов, которые были неприемлемы для Киева и Лондона. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая в Палате общин (нижней палате парламента).

"Первоначальный черновик плана из 28 пунктов включал положения, которые были бы неприемлемы. Однако в нем также были важные элементы, которые будут необходимы для справедливого и длительного мира. Например, в нем изложены шаги США и партнеров в контексте гарантий безопасности. Это очень значимые [положения]. После обсуждений в Женеве удалось добиться прогресса между США и Украиной и внести обновления в концепцию мира", - сказал глава правительства.

Стармер добавил, что в настоящее время "ведется работа по внесению изменений в этот план". "Мы предельно ясно говорим, что план должен базироваться на следующих основных принципах: суверенитет Украины должен быть обеспечен, Украина должна иметь возможность защитить себя в будущем, а вопросы, касающиеся Украины и ее будущего, должны определяться Украиной", - сказал он.