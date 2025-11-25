Постпред США при НАТО признал, что у РФ "более сильная позиция на поле боя" в СВО

Мэттью Уитэкер также отметил, что Россия "добивается тактических успехов" каждую неделю и переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся "исходя из реального положения дел"

© Станислав Красильников/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 25 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы России имеют "более сильную позицию на поле боя" в рамках конфликта на Украине, признал постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер.

"Определенно, у русских более сильная позиция на поле боя", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Уитэкер также отметил, что Россия "добивается тактических успехов" каждую неделю и переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся "исходя из реального положения дел". "Мы можем жить в вымышленном мире, но нам приходится жить в реальном мире", - добавил он.