Афросоюз и ЕС выступили в поддержку справедливого и прочного мира на Украине

Организации выразили при этом глубокую обеспокоенность ситуацией в Судане

НАЙРОБИ, 25 ноября. /ТАСС/. Африканский союз (АС) и Европейский союз выступили в поддержку справедливого и прочного мира в том числе на Украине. Об этом говорится в итоговой декларации саммита Африканский союз - ЕС.

"Заявляем о нашей непоколебимой поддержке справедливого, всеобъемлющего и прочного мира на Украине, оккупированной палестинской территории, в Судане, Южном Судане, Демократической Республике Конго, Сахеле, Сомали и в других войнах и конфликтах по всему миру", - отмечается в документе.

Афросоюз и ЕС также выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Судане и подтвердили поддержку политическому процессу, осуществляемому под руководством АС, Межправительственной организации по развитию и самими суданцами в целях достижения гражданского перехода. "Осуждаем зверства, совершенные в Эль-Фашере движением "Силы быстрого реагирования" после недавнего захвата города, и призываем к немедленному прекращению боевых действий и обеспечению беспрепятственного доступа гуманитарной помощи на всей территории страны", - подчеркивается в документе.

Касаясь конфликта в Демократической Республике Конго, АС и ЕС подтвердили приверженность полному выполнению резолюций Совета Безопасности ООН, Вашингтонского соглашения и Рамочного соглашения, подписанного в Дохе, а также посредническим усилиям Афросоюза.