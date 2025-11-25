Депутат Рады Скороход предложила поменять границы контролируемых ВСУ районов Донбасса

Нужно поменять админграницы Донецкой и Луганской областей и "снять этот вопрос вообще с повестки дня", отметила Анна Скороход

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Анна Скороход предложила изменить административные границы районов Донбасса, остающихся под контролем ВСУ, для мирного урегулирования с Россией.

"Нужно поменять админграницы Донецкой и Луганской областей и снять этот вопрос (о передаче России находящихся под контролем ВСУ районов Донбасса - прим. ТАСС) вообще с повестки дня", - сказала она в эфире YouTube-канала украинской журналистки Ланы Шевчук.

Еще в августе Скороход внесла в Верховную раду проект постановления, которым предлагается причислить контролируемые Киевом районы Донбасса к Днепропетровской и Харьковской областям. Движения он не получил.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года жители Донецкой и Луганской областей, отказавшиеся признавать новую власть, начали массовые акции протеста. В апреле того же года и. о. президента Украины Александр Турчинов объявил о начале на юго-востоке страны силовой операции. На фоне нарастающих боевых действий 11 мая 2014 года на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей прошли референдумы о самоопределении, по итогам которых был провозглашен государственный суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Несмотря на заключенные в Минске соглашения, которые лежали в основе мирного урегулирования, власти Украины отказались признавать особый статус Донбасса и право его жителей на культурное самоопределение. После обострения ситуации и участившихся сильных атак на объявившие о независимости регионы Россия зимой 2022 года признала независимость ДНР и ЛНР, а президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. В сентябре 2022 года на референдуме жители ДНР и ЛНР подавляющим большинством проголосовали за воссоединение с Россией.