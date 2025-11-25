Стубб назвал ближайшие дни решающими для урегулирования украинского конфликта

Финский президент отметил, что будущее Украины зависит от нее самой, а европейская безопасность - от Европы

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что ближайшие дни будут решающими для урегулирования конфликта на Украине.

"Следующие дни будут решающими в наших усилиях по достижению справедливого и прочного мира [на Украине]", - написал он в X.

Финский президент добавил, что провел телефонный разговор с генсеком НАТО Марком Рютте и Владимиром Зеленским. Он также отметил, что будущее Украины зависит от нее самой, а европейская безопасность - от Европы.