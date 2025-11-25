ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
МИД ФРГ назвал сектор Газа частью основы будущего палестинского государства

Для правительства Германии ясно, что сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим составляют единое целое, подчеркнул глава МИД ФРГ
14:40

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль считает, что сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим как одно целое образуют основу для будущего палестинского государства. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Берлине.

"Для правительства ФРГ ясно, что [сектор] Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим составляют единое целое. Они образуют основу для будущего палестинского государства", - сказал Вадефуль. Он подчеркнул, что власти ФРГ по-прежнему добиваются этой цели, но на основе переговоров. 

