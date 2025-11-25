МИД ФРГ: касающиеся НАТО и ЕС вопросы исключили из переговоров по Украине

Для начала нужен путь к настоящим переговорам между Украиной и Россией, считает глава дипведомства Йоханн Вадефуль

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся ЕС и НАТО, пока были исключены из повестки переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади в Берлине.

"Вопросы, которые затрагивают НАТО, Европу и ЕС, сейчас были исключены из переговоров между США, Украиной и Россией. Это было правильное решение, за которое мы выступали в конце [прошлой] недели в Женеве", - заявил германский министр. "И эти вопросы в действительности должны обсуждаться в будущем и, конечно, с нами, европейцами", - добавил Вадефуль.

"Мы в любое время готовы вести переговоры, но война должна быть закончена", - утверждал при этом он. "Для начала, я думаю, нам нужен путь к настоящим переговорам между Украиной и Россией", - считает глава МИД ФРГ.

На прошлой неделе стало известно, что Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. План вызвал недовольство партнеров Киева в Европе. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу "самой продуктивной" за все время конфликта. Украинские СМИ сообщали, что Вашингтон и Киев смогли согласовать большую часть плана. Как указывал Рубио, США согласились выделить в отдельный переговорный трек пункты о европейской интеграции Украины и ее членстве в НАТО. По сведениям газеты The Washington Post, после этих консультаций число пунктов плана было сокращено до 19.