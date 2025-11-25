Bild: суд в Гамбурге обязал экоактивистов выплатить Lufthansa свыше €400 тыс.

По данным газеты, в случае невыплаты активистам грозит до двух лет ареста

БЕРЛИН, 25 ноября. /ТАСС/. Окружной суд в Гамбурге обязал климатических активистов радикального движения Letzte Generation ("Последнее поколение") выплатить авиаконцерну Lufthansa свыше €400 тыс. Об этом сообщила газета Bild.

13 июля 2023 года 10 активистов проникли на территорию аэропорта Гамбурга, что привело к приостановке его работы. Только Lufthansa отменила в тот день 57 рейсов. Свои планы пришлось изменить как минимум 8,5 тыс. пассажиров.

Общая сумма компенсации составляет €403 138. В случае невыплаты активистам грозит до двух лет ареста. При этом им еще придется оплатить и судебные издержки - около €700 тыс.

Как отмечает Bild, впервые суд в ФРГ обязал активистов выплатить столь крупную сумму компенсации. До этого они отделывались лишь небольшими штрафами. Решение суда Гамбурга может спровоцировать волну исков против них, пишет издание.