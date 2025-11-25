Пентагон положительно оценил консультации России и США по Украине в Абу-Даби

Переговоры идут хорошо, сохраняется оптимизм, заявили в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 25 ноября. /ТАСС/. Пентагон заявил, что министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл в Абу-Даби проводит с российской делегацией консультации по вопросам, касающимся урегулирования на Украине.

"В понедельник вечером и в течение вторника министр Дрисколл и его команда проводят переговоры с российской делегацией для установления прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм. Министр Дрисколл по мере продвижения этих переговоров поддерживает тесную координацию с Белый домом и межведомственное взаимодействие", - заявил официальный представитель Сухопутных войск США Джеффри Толберт ряду американских СМИ, включая телеканал ABC и портал Axios.

В пресс-службе Сухопутных войск США и американского военного ведомства пока не ответили на запросы ТАСС о предоставлении комментариев.

Источники Axios утверждают, что в Абу-Даби также находится украинская делегация, в состав которой входит глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). По версии портала, украинская делегация поддерживает контакты с российской и американской.

Ранее телеканал CBS News со ссылкой на источники сообщил, что Дрисколл проводит встречи с российскими представителями в Абу-Даби.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Кремль внимательно следит за сообщениями прессы о контактах представителей России и США в Абу-Даби, однако никаких новаций по этому направлению нет.