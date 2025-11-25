Израиль получил в Газе еще один гроб с останками заложника

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноября. /ТАСС/. Израильские военные получили в секторе Газа еще один гроб с останками заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время военные доставят гроб на израильскую территорию, где будет проведена процедура идентификации останков, отметили в канцелярии.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших похищенных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28.

В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. По состоянию на 24 ноября радикалы продолжали удерживать тела трех заложников.